Защитник «Барселоны» Алонсо выставлен на трансфер

«Барселона» выставила на трансфер защитника Маркоса Алонсо, сообщает журналист Херард Ромеро.

По данным источника, каталонцы намерены завершить сделку уже в это летнее трансферное окно.

32-летний футболист перешел в состав «Барселоны» из «Челси» на правах свободного агента, подписав двухгодичный контракт. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» пошла на этот шаг в связи с сложным финансовым положением. В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в Ла Лиге, забив один гол.