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Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о намерении покинуть команду

Бразилец хочет вернуться в «Барселону».
Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о намерении покинуть команду
07 августа 2023 19:23
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил руководству команды, что хотел бы покинуть команду этим летом, сообщает L'Equipe.

По данным источника, Неймар очень обиделся на акцию болельщиков, которую они провели около его дома. Футболист отметил, что стал жертвой оскорблений и больше не чувствует себя комфортно в Париже.

На прошлой неделе Неймар оформил дубль в товарищеском матче с южнокорейским «Чонбук Моторс». Этот матч стал для Неймара первым с 19 февраля, когда футболист получил травму лодыжки. В марте бразилец перенес операцию, в июле 31-летний бразилец вернулся к тренировкам в общей группе.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» также заинтересовано в том, чтобы найти Неймару новую команду. В минувшем сезоне бразилец сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.

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