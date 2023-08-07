Стала известна сумма, которую «Зенит» готов заплатить «Байеру» за Азмуна

«Зенит» намерен сделать немецкому «Байеру» официальное предложение по иранскому нападающему Сердару Азмуну.

По данным Sport24.ru, сине-бело-голубые готовы заплатить 5 млн евро, чтобы вернуть форварда.

Ранее Азмун высказывался о желании уйти из немецкого клуба, однако, так как иранец травмирован, ни один клуб не был готов предложить за него 10 млн евро. Иранский форвард получил травму левой голени в первый тренировочный день сбора клуба из Леверкузена.

Сердан Азмун перешёл в стан «фармацевтов» в январе 2022 года. Ранее он выступал в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В минувшем сезоне он провел за «Байер» 33 встречи, в которых забил четыре гола.