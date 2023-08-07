ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мужская сборная России потерпела поражение от Омана на Играх СНГ

Команда проиграла заключительный матч группового этапа.
Мужская сборная России потерпела поражение от Омана на Играх СНГ
07 августа 2023 19:31
автор: Александр Евграфов
автор фото: Пляжный футбол России

Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Омана в заключительном туре группового этапа на Играх стран СНГ в Беларуси.

Встреча группы B, прошедшая в Минске, закончилась со счетом 4:7 в пользу оманцев.

Несмотря на поражение, сборная России вышла в полуфинал с первого места. Вторыми в группе стали оманцы.

В составе россиян отличились Амадиус Виноградов, Фёдор Земсков и Кирилл Романов, четвёртым забитым мячом был автогол.

Ранее в группе B команда России разгромно обыграла Египет (5:0) и Узбекистан (15:0).

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Беларуси.

источник: «Советский спорт»
Александр Мостовой: «Зенит» сейчас трясет — Семак не понимает, как это исправить
Мнение экс-футболиста сборной России.
07.08.2023 20:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«ПАОК» объявил о переходе Магомеда Оздоева
Россиянин уже выбрал себе номер в новой команде.
07.08.2023 20:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Монако» проиграл «Баварии», Головин сыграл почти весь матч
Матч прошел в немецком Унтерхахинге.
07.08.2023 20:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сын тренера Диего Симеоне может пропустить почти весь следующий сезон из-за тяжелой травмы
Нападающий «Алавеса» получил сложный перелом ноги.
07.08.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Аталанта» объявила о трансфере итальянского нападающего Джанлуки Скамакки
Ранее он выступал в Англии за «Вест Хэм».
07.08.2023 19:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Владислав Радимов: победа «Динамо» над чемпионом страны — это сильно
Мнение экс-игрока «Зенита».
07.08.2023 19:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стала известна сумма, которую «Зенит» готов заплатить «Байеру» за Азмуна
Стала известна сумма, которую «Зенит» готов заплатить «Байеру» за Азмуна
Иранский форвард может вернуться в Санкт-Петербург.
07.08.2023 19:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о намерении покинуть команду
Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о намерении покинуть команду
Бразилец хочет вернуться в «Барселону».
07.08.2023 19:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Барселоны» Алонсо выставлен на трансфер
Каталонцы намерены завершить сделку в летнее трансферное окно.
07.08.2023 18:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.