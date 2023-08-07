Мужская сборная России потерпела поражение от Омана на Играх СНГ

Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Омана в заключительном туре группового этапа на Играх стран СНГ в Беларуси.
Встреча группы B, прошедшая в Минске, закончилась со счетом 4:7 в пользу оманцев.
Несмотря на поражение, сборная России вышла в полуфинал с первого места. Вторыми в группе стали оманцы.
В составе россиян отличились Амадиус Виноградов, Фёдор Земсков и Кирилл Романов, четвёртым забитым мячом был автогол.
Ранее в группе B команда России разгромно обыграла Египет (5:0) и Узбекистан (15:0).
Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Беларуси.
источник: «Советский спорт»