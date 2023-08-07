Владислав Радимов: победа «Динамо» над чемпионом страны — это сильно

47-летний экс-футболист Владислав Радимов, ранее выступавший за «Зенит» на позиции полузащитника, а ныне занимающий должность советника гендиректора по развитию молодежного футбола в санкт-петербургском клубе, подвёл итоги 3-го тура РПЛ.

Он заявил, что его удивили три команды: «Спартак», ЦСКА и «Динамо». По его мнению, красно-белые одержали уверенную и спокойную победу на классе, а столичные армейцы взяли верх над «Локомотивом», благодаря тренерским решениям Федотова.

Также он выделил сенсационную победу «Динамо» над «Зенитом».

«Часто критикую динамовцев, но сегодня выбираю тех, у кого был самый высокий уровень сопротивления. Победа над чемпионом в гостях — это сильно. Что важно, кажется, «Динамо» научилось терпеть!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.