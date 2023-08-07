«Аталанта» объявила о трансфере итальянского нападающего Джанлуки Скамакки

24-летний итальянский форвард Джанлука Скамакка, ранее выступавший за «Вест Хэм», стал игроком «Аталанты».

Об этом сегодня, 7 августа, официально объявила пресс-служба итальянского клуба.

Бергамаски заплатят за нападающего 25 млн евро. С учётом бонусов эта сумма может возрасти до 30 млн евро. Джанлука Скамакка подписал контракт с «Аталантой» до середины 2027 года.

В минувшем сезоне он провёл 27 встреч за «Вест Хэм», в которых забил восемь голов. До перехода в АПЛ итальянский форвард играл за «Сассуоло». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 22 млн евро.