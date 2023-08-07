Сын тренера Диего Симеоне может пропустить почти весь следующий сезон из-за тяжелой травмы

Нападающий «Алавеса» Джулиано Симеоне рискует пропустить большую часть предстоящего сезона из-за сложного перелома ноги, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, для восстановления младшего сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне потребуется от 8 до 10 месяцев.

20-летний аргентинец получил травму в товарищеском матче с «Бургосом». Футболиста пришлось увозить с поля на машине скорой помощи, а после экстренной госпитализации выяснилось, что футболисту потребуется операция.