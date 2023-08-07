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«Монако» проиграл «Баварии», Головин сыграл почти весь матч

Матч прошел в немецком Унтерхахинге.
07 августа 2023 20:07
автор: Максим Скороходов

«Бавария» победила «Монако» в товарищеском матче.

Встреча прошла в немецком Унтерхахинге на стадионе «Альпенбауеер» и завершилась победой команды из Мюнхена со счетом 4:2.

В составе чемпионов Германии забивали Конрад Лаймер (31-я минута), Джамал Мусиала (42), Серж Гнабри с пенальти (45+2) и Лерой Сане (68).

У монегасков забитыми мячами отличились Такуми Минамино (29) и Виссам Бен-Йеддер с одиннадцатиметрового штрафного удара (64). Российский полузащитник команды Александр Головин вышел в стартовом составе, был заменен на 82-й минуте и не отличился результативными действиями.

12 августа «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» за Суперкубок Германии. «Монако» на следующий день откроет для себя чемпионат Франции гостевой встречей против «Клермона».

Товарищеский матч

«Бавария» (Германия) - «Монако» (Франция) - 4:2 (3:1)

Голы: Лаймер, 31; Мусиала, 42, Гнабри, 45+2 (пен); Сане, 68 - Минамино, 29; Бен-Йеддер, 64 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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