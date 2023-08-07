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Александр Мостовой: «Зенит» сейчас трясет — Семак не понимает, как это исправить

Мнение экс-футболиста сборной России.
07 августа 2023 20:30
автор: Виталий Овсянников

54-летний экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры «Зенита» в первых трех турах РПЛ сезона-2023/24.

Напомним, в третьем туре санкт-петербургский клуб потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счетом 2:3.

«Сейчас «Зенит» не хило так трясет — видно, что Семак пока не понимает, что с этим делать. Если другие клубы это почувствуют, то «Зенит» может и не стать чемпионом. Без Малкома и Вендела это вообще другая команда. Вчера Вендел вышел на поле и в своей неоптимальной форме был лучшим. Его уход будет существенной потерей. «Спартак» и «Краснодар» свои очки не теряют, они оказывают давление на «Зенит», — сказал Мостовой в интервью «РБ-Спорт».

По итогам трёх туров «Зенит» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с четырьмя очками.

источник: «РБ-Спорт»
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