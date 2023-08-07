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Артём Дзюба не полетел с «Локомотивом» в Казань на встречу Кубка России

Форвард железнодорожников получил повреждение.
07 августа 2023 20:44
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 8 августа, «Матч ТВ» сообщает о том, что форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба не полетел с командой на матч 2-го тура группового этапа Кубка России против казанского «Рубина».

Согласно данным источника, в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4), нападающий железнодорожников получил повреждение, из-за которого был заменен на 60-й минуте.

В текущем сезоне Артём Дзюба провел три встречи, в которых забил один гол.

Матч «Рубина» и «Локомотива» пройдет завтра, 8 августа, в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 (мск).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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