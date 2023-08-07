Судья Федотов: если бы Кукуляк назначил пенальти в ворота «Спартака», VAR бы не полез

47-летний арбитр Игорь Федотов дал личную оценку эпизоду с назначением штрафного удара в матче 3-го тура РПЛ сезона-2023/24 между «Рубином» и «Спартаком» (1:4).

В моменте, когда Руслан Литвинов выбил мяч у Марата Апшацева, главный судья встречи Евгений Кукуляк зафиксировал фол за пределами штрафной площади. «Рубину» удалось забить гол после розыгрыша этого штрафного.

«Если бы Кукуляк назначил в этом эпизоде 11-метровый, VAR бы не полез. Арбитр просто сказал бы: «Был контакт в ногах. Для меня это пенальти». Всё! У видеоассистентов было бы больше работы — пришлось бы думать, звать Кукуляка к монитору или нет. Я бы позвал. Думаю, он посмотрел бы и признал ошибку. Это лучший сценарий из возможных», — заявил Федотов в интервью изданию «Чемпионат».