«Интер» объявил о переходе голкипера Яна Зоммера из «Баварии»

Сегодня, 7 августа, официальный сайт «Интера» объявил о подписании контракт с голкипером Яном Зоммером, ранее выступавшим за «Баварию».

О деталях перехода 34-летнего вратаря не сообщается.

По информации Transfermarkt, Зоммер подписал двухлетний контракт с миланским клубом.

В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды играл на чемпионатах мира (2018 и 2022) и, дважды на чемпионатах Европы (2016 и 2020).

Миланский «Интер» взял Зоммера в качестве замены своему основному вратарю Андре Онану, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».