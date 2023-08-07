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«Интер» объявил о переходе голкипера Яна Зоммера из «Баварии»

Он провёл в составе мюнхенского клуба всего полгода.
07 августа 2023 21:17
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 7 августа, официальный сайт «Интера» объявил о подписании контракт с голкипером Яном Зоммером, ранее выступавшим за «Баварию».

О деталях перехода 34-летнего вратаря не сообщается.

По информации Transfermarkt, Зоммер подписал двухлетний контракт с миланским клубом.

В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды играл на чемпионатах мира (2018 и 2022) и, дважды на чемпионатах Европы (2016 и 2020).

Миланский «Интер» взял Зоммера в качестве замены своему основному вратарю Андре Онану, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

источник: ФК «Интер» (Милан)
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