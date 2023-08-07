«Кубок им особо и не нужен». Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России, в котором красно-белые дома примут «Пари НН».

«Шансы «Спартака» одержать победу над «Пари НН» высочайшие. Состав есть, игра есть, кураж есть. Плюс вдохновлены тем, что «Зенит» немного разобрался. А «Нижний» три матча сыграл - три поражения. Ясно, что Кубок им особо и не нужен. Им надо думать, как спасаться и оставаться в Премьер-Лиге», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, встреча пройдет 8 августа в Москве. Начало в 20.45 по московскому времени.

В первом туре «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (2:1), а волжане сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).