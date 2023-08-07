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Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом из ОАЭ

Ранее легенда испанского футбола выступал за японский «Виссел Кобе».
07 августа 2023 21:34
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 7 августа, спортивный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что 39-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из Рас-Эль-Хаймы (ОАЭ).

Согласно данным источника, он уже вылетел в Дубай, а завтра, 8 августа, между сторонами будет подписано соглашение. Контракт будет действовать до середины 2024 года с возможностью продления на год.

Напомним, с 2002 по 2018 год Иньеста выступал за «Барселону», после чего перешел в японский «Виссел Кобе», где провёл пять лет. Андрес является самым титулованным испанским футболистов в истории (37 титулов).

источник: «Советский спорт»
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