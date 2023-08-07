Нападающий «Бенфики» Рамуш стал игроком «ПСЖ»

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш стал игроком «ПСЖ», перейдя из «Бенфики» на правах аренды, сообщает пресс-служба действующих чемпионов Франции.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон (до лета 2024 года), после чего «ПСЖ» выкупит нападающего сборной Португалии за 65 млн евро. Ещё 15 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Рамуш является воспитанником «Бенфики», сыграл 105 матчей, забил 41 гол и шесть результативных передач. В составе «Бенфики» Рамуш стал чемпионом Португалии в минувшем сезоне.

Рамуш также выступал за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, сыграл в четырёх матчах и забил три гола. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 млн евро.