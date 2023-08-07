«Спартак» заявил Рябчука в Российскую премьер-лигу как гражданина Португалии

Новобранец московского «Спартака» Олег Рябчук заявлен в Российской премьер-лиге как гражданин Португалии, сообщается на сайте РПЛ.

В понедельник «Спартак» объявил о переходе 25-летнего футболиста из греческого «Олимпиакоса». Срок контракта рассчитан на три года.

Рябчук является уроженцем Молдавии, но в детстве его семья переехала в Португалию, а через несколько лет получил гражданство этой страны.

В марте 2018 года Рябчук дебютировал за сборную Молдавии, за которую продолжает играть. На его счету 41 матч.

25-летний футболист в новом клубе будет выступать под 2-м номером.