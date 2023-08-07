Горовой: Барриосу достаточно было показать желтую карточку

49-летний белорусский экс-футболист Борис Горовой, наиболее известный по выступлениям за «Зенит», прокомментировал удаление полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

Он считает, что колумбийцу не следовало показывать красную карточку.

«Здесь достаточно было показать желтую. Не было как таковой фазы полета. Да, Барриос подкатился под Макарова сзади, но полузащитник «Динамо» не получил серьезную травму. Уверен, колумбиец не хотел нанести повреждение своему сопернику. Если смотреть с формальной точки зрения, то в принципе можно было удалять. Если следовать духу игры, можно было ограничиться желтой. Не нужно превращать футбол в балет», — цитирует Горового «Спорт День за Днем».