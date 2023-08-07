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Защитник Рыбус прокомментировал свой дебют в матче со «Спартаком»

Ранее футболист перешел из «Спартака» в состав «Рубина».
07 августа 2023 23:57
автор: Александр Евграфов

Защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус прокомментировал свой дебют в новой команде в матче третьего тура против московского «Спартака».

«Конечно, не так мы хотели сыграть, слишком много пропустили. Моменты у нас были хорошие, особенно до первого гола ребята хорошо играли. Во втором тайме то же самое, а потом пропустили три гола, не должны так легко пропускать. Я вчера только провел тренировку с командой. Понятно, что много пропустил. Тренер дал мне несколько минут, чтобы вышел на поле. Было тяжело, почти месяц не тренировался с командой. Сейчас надеюсь на лучшее. Было ли принципиально сыграть против «Спартака»? Нет, я в хороших отношениях со всеми в «Спартаке». Расторгли контракт по согласию сторон, никаких обид нет», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «Рубина».

В матче третьего тура Российской премьер-лиги «Рубин» проиграл «Спартаку» со счетом 1:4. 33-летний Рыбус перешел в состав «Рубина» из «Спартака» на правах свободного агента летом этого года.

источник: ФК «Рубин»
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