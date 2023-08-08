Барриосу грозит дисквалификация на несколько матчей

Полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, удаленному в игре третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3), грозит дисквалификация на срок до шести встреч РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Как отмечает источник, серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. То есть существует «вилка» — от одной до трех игр.

Также в дисциплинарном регламенте есть еще один важный пункт. В нем говорится, что «если нарушение повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на три матча». То есть в таком случае «вилки» нет.

В случае «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на три матча.

Ранее в «Динамо» сообщили, что полузащитник Денис Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Сегодня, 8 августа, ему предстоит обследование.