Месси вошел в топ-4 бомбардиров за всю историю «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси забил семь голов в четырех матчах за «Интер Майами».

Это позволило 36-летнему форварду подняться на четвертое место в списке бомбардиров за всю историю клуба. Эту позицию Месси делит с Хосефом Мартинесом, Льюисом Морганом и Родольфо Писарро.

Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, забивший 29 голов, вторая позиция и 16 голов у Леонардо Кампана, на третьей строчке с 8 мячами расположился Роберт Тейлор.

Клуб «Интер Майами» был основан в 2018 году.