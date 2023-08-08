Шнякин ответил экс-футболисту «Зенита», который обвинил его в том, что он болеет за «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал слова экс-футболиста «Зенита» Алексея Стрепетова, который обвинил его в том, что он болеет за «Спартак».

Напомним, что после матча третьего тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (2:3) Стрепетов заявил: «Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» — не надо это выносить в эфир. Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом».

В свою очередь журналист ответил бывшему игроку сине-бело-голубых, опубликовав пост в своем телеграм-канале:

«Алексей Александрович, работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую — хорошей. Если вы думаете, что «Зенит» играл здорово (кстати, отрезками доминировал, о чем тоже было сказано в репортаже), то можно обратиться к фактам. ТРИ ЗАМЕНЫ в перерыве — это признак чего? Не мне это объяснять вам, футбольному человеку и тренеру. Если приходится выпускать растренированную звезду — это что? Если приходится многократно менять схемы — это что? Если чемпион за ТРИ тура (не за матч) набирает худший в лиге показатель ожидаемых голов (1,9) — это что? Хорошая игра?»