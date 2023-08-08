Слуцкий уверен, что «Спартак» переплатил за Рябчука

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил новый трансфер «Спартака» левого защитника Олега Рябчука.

«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это все равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон намного ярче в атаке. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», - сказал Слуцкий на «Коммент.Шоу».

Сумму в 6 млн евро называет популярный портал Transfermarkt.

О трансфере 25-летнего футболиста «Олимпиакоса» стало известно 7 августа. Рябчук будет выступать под 2-м номером.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Рябчук провел 30 матчей за «Олимпиакос», забил один гол и получил шесть желтых карточек.