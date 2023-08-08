«Сочи» предлагал Жоаозиньо завершить карьеру и остаться в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что руководство клуба предлагало полузащитнику Жоаозиньо остаться в команде на административной или тренерской должности, но хавбек решил продолжить карьеру.

«У нас был разговор с ним на эту тему. Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдем». Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи»», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. По окончании сезона-2022/23 он покинул команду.