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Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

Бразилец может сменить команду в летнее трансферное окно.
Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара
08 августа 2023 10:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Челси» вступил в переговоры с «ПСЖ» по покупке нападающего Неймара, сообщает The Daily Mail.

По данным источника, «синие» заинтересовались трансфером, как только узнали, что 31-летний футболист уведомил французский клуб о желании сменить команду. Последнюю информацию опроверг отец форварда Неймар да Силва Сантос.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» также заинтересовано в том, чтобы найти Неймару-младшему новую команду. В минувшем сезоне бразилец сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.

источник: The Daily Mail
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