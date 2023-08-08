Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

«Челси» вступил в переговоры с «ПСЖ» по покупке нападающего Неймара, сообщает The Daily Mail.

По данным источника, «синие» заинтересовались трансфером, как только узнали, что 31-летний футболист уведомил французский клуб о желании сменить команду. Последнюю информацию опроверг отец форварда Неймар да Силва Сантос.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» также заинтересовано в том, чтобы найти Неймару-младшему новую команду. В минувшем сезоне бразилец сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.