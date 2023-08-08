Представитель Ундера заявил, что несмотря на политическую ситуацию, игрок может переехать в Россию

Утку Ченикли, исполнительный директор агентства Futureball, представляющего интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, рассказал, что игрок рассматривает переезд в Россию.

«Один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру — «Зенит». Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно. Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока», — приводит слова Ченикли «СЭ».

Напомним, что Ундер перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы», а спустя год французский клуб выкупил его за 8,4 млн евро. За французов хавбек провел 93 матча, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт действует до лета 2025 года.