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Слуцкий объяснил, в чем преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»

Специалист поделился своим экспертным мнением.
08 августа 2023 12:24
автор: Степан Шереметьев

Российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в матче третьего тура РПЛ.

«Спартак» играл просто с запредельным преимуществом, оно было каким-то нечеловеческим. Я просто говорю о том, что «Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличие от «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов на сегодняшний день набирать очки и двигаться дальш», — сказал специалист в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Отметим, что после третьего тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» набрали по девять очков.

источник: «Коммент.Шоу»
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