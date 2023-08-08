Слуцкий объяснил, в чем преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»

Российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в матче третьего тура РПЛ.

«Спартак» играл просто с запредельным преимуществом, оно было каким-то нечеловеческим. Я просто говорю о том, что «Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличие от «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов на сегодняшний день набирать очки и двигаться дальш», — сказал специалист в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Отметим, что после третьего тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» набрали по девять очков.