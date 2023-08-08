«Есть шанс». Агент Тормены подтвердил переговоры с «Краснодаром»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что российский клуб готовит предложение по трансферу 27-летнего игрока в размере 3-4 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов.

«Есть шанс, что Тормена перейдет в «Краснодар». Мы ведем переговоры», - приводит «РБ-Спорт» слова агента.

Бразилец перешёл в «Брагу» из «Жил Висенте» в 2019 году за 1,25 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провёл за клуб 40 матчей, забил один мяч, сделал одну результативную передачу.