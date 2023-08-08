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«Факел» обратился к болельщикам после трех поражений на старте сезона РПЛ

Возглавляет клуб Вадим Евсеев.
08 августа 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

«Факел» опубликовал обращение к своим поклонникам после трех матчей на старте сезона чемпионате России.

Напомним, что воронежский клуб потерпел три поражения. «Факел» не набрал очков в матчах с «Ростовом» (1:2), «Локомотивом» (1:4) и «Балтикой» (1:2).

«Мы понимaем, что начало сезона вышло неудaчным. Мы знали, что вторoй сезон на уровне РПЛ будет нaмного тяжелее, чем пeрвый. Несмотря нa это, никто не опуcтит руки. Ни один тренер, игрок или сoтрудник», — говорится в заявлении на сайте клуба.

В пресс-службе «Факела» отметили, что команда будет биться за место в РПЛ и попросили фанатов в этот тяжелый момент.

источник: ФК «Факел»
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