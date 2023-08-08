Сборная России ведет переговоры о матче с командой из Африки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с какими странами ведутся переговоры о проведении товарищеского матча против сборной России.

«Мы много с какими странами взаимодействуем, отправляем письма. Кто‑то узнал, что мы в Мали отправили и началось… Мы и в Мали отправили, и в Буркина‑Фасо, и еще в целый ряд стран», - приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова.

Генсекретарь РФС уточнил, что сборная Мали уже утвердила календарь на сентябрь, поэтому договориться с нею не удалось.

В марте 2023 года национальная команда России провела две контрольные игры против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0), а летний сбор подопечных Валерия Карпина был перенесен на осень.

Планируется, что следующим соперником сборной России будет команда Катара.