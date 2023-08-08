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ЭСК РФС рассмотрит удаление тренера «Пари НН» Юрана в матче с «Краснодаром»

Игра проходила на домашней арене «быков».
08 августа 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит эпизод с удалением главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в матче 3-го тура чемпионата РПЛ с «Краснодаром».

Напомним, что нижегородская команда уступила на выезде со счетом 0:1. Юран получил вторую жёлтую карточку после того, как вышел на поле и начал разговаривать с арбитром Артёмом Любимовы. Наставник гостей указывал судье на экран.

«ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по обращению «Пари НН» по итогам матча с «Краснодаром». Это эпизоды с неудалением на 9-й минуте игрока «Краснодара», неназначением пенальти на 8-й добавленной к первому тайму минуте и вынесением второй жёлтой карточки тренеру «Пари НН», — приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС.

Отметим, что «Пари НН» набрал лишь одно очко в трёх турах.

источник: ТАСС
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