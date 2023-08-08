«ПСЖ» установил минимальную цену за Неймара

«ПСЖ» готовится к продаже бразильского форварда клуба Неймара.

Как сообщает Sky Sports, парижская команда установила минимальную цену за 31-летнего футболиста. «ПСЖ» планирует выручить с продажи Неймара не менее 58 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселоны». Срок контракта с Неймаром истекает летом 2025 года.

Возвращение нападающего в «Барселону» маловероятно из-за финансовых проблем каталонского клуба.