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РФС представил список 33 лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/2023

Большинство позиций было отдано «Зениту»
08 августа 2023 15:02
автор: Максим Скороходов

РФС опубликовал список из 33 лучших футболистов Российской премьер-лиги-2022/2023.

Игроков «Зенита» нет на четырех позициях из одиннадцати.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).

Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Барбоса Мойзес (ЦСКА).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Мирослав Богосовац («Ахмат»). Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). Артём Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).

«Зенит» был признан лучшей командой сезона, Малком - лучшим футболистом чемпионата, Сергей Семак - лучшим тренером, а Сергей Пиняев - лучшим молодым игроком.

«Зенит» выиграл чемпионат с отрывом в 12 очков от ЦСКА.

источник: РФС
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