Властимил Петржела: у меня нет ни единого сомнения в чемпионстве «Зенита»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о старте команды в новом сезоне.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал четыре очка в трех матчах РПЛ. В матче 3-го тура »Зенит» уступил «Динамо» (2:3).

«Если честно, я не удивлён поражением «Зенита». От них ушёл лидер команды. Подобный спад стоило ожидать. Безусловно, питерцы неудачно стартовали в РПЛ, но у меня нет ни единого сомнения в их очередном чемпионстве», — приводит «Чемпионат» слова Петржелы.

Сегодня РФС признала главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим наставником прошлого сезона.