В УЕФА рассказали, когда может состояться перенесённый матч АЕКа и загребского «Динамо»

УЕФА опубликовал заявление, касающееся переноса матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо».

Напомним, встреча, которая должна была состояться 8 августа в Афинах, перенесена из-за столкновений фанатов обоих клубов, что привело к смерти одного из болельщиков.

«УЕФА на связи с обоими клубами с целью подтвердить дату переноса матча АЕК Афины — «Динамо» Загреб либо на пятницу, 18 августа 2023 года, либо на субботу, 19 августа 2023 года», — говорится на официальном сайте организации.

Добавим, что матч «Динамо» — «АЕК в Загребе состоится 15 августа, как и было запланировано.