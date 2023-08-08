«Зенит» считает, что судья Амелин совершил 3 грубые ошибки в пользу «Динамо»

«Зенит» попросил Экспертно-судейскую комиссию при президента РФС рассмотреть два эпизода матча с «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

«Зенит» считает ошибочным решения судьи Алексея Амелина о неназначении пенальти в ворота «Динамо» на 9-й минуте и о невынесении жёлтой карточки вингеру бело-голубых Денису Макарову на 49-й минуте. Это предупреждение стало бы для Макарова вторым.

Удаление футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса в компенсированное ко второму тайму время по запросу клуба будет рассматривать КДК РФС.