ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» считает, что судья Амелин совершил 3 грубые ошибки в пользу «Динамо»

Не только удаление Барриоса.
08 августа 2023 16:02
автор: Максим Скороходов

«Зенит» попросил Экспертно-судейскую комиссию при президента РФС рассмотреть два эпизода матча с «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

«Зенит» считает ошибочным решения судьи Алексея Амелина о неназначении пенальти в ворота «Динамо» на 9-й минуте и о невынесении жёлтой карточки вингеру бело-голубых Денису Макарову на 49-й минуте. Это предупреждение стало бы для Макарова вторым.

Удаление футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса в компенсированное ко второму тайму время по запросу клуба будет рассматривать КДК РФС.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Стали известны дата и место похорон Мандрыкина
Экс-голкипер ЦСКА умер 6 августа.
08.08.2023 16:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Канчельскис высказался о лучших игроках РПЛ прошлого сезона по версии РФС 
Ранее спортивная организация представила рейтинг из 33 лучших футболистов прошедшего розыгрыша чемпионата.
08.08.2023 16:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Локомотиве» сообщили, за какую сумму клуб готов продать Сергея Пиняева 
Московская команда подписала форварда в начале текущего года. 
08.08.2023 16:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Властимил Петржела: у меня нет ни единого сомнения в чемпионстве «Зенита»
Бывший форвард команды Малком признан лучшим футболистом России в минувшем сезоне.
08.08.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В УЕФА рассказали, когда может состояться перенесённый матч АЕКа и загребского «Динамо»
Ранее встреча была отложена из-за столкновений фанатов обоих клубов, что привело к смерти одного из болельщиков.
08.08.2023 15:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бывший нападающий ЦСКА Оланаре близок к переходу в азербайджанский клуб
Заключение контракта ожидается в ближайшее время.
08.08.2023 15:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч Кубка России
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч Кубка России
Игра начнется в 16:15 мск.
08.08.2023 15:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ПСЖ» установил минимальную цену за Неймара
Футболист выступает за парижскую команду с 2017 года.
08.08.2023 15:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Фрозиноне» заявили, что они отказались от идеи купить Сазонова
Футболист представляет московское «Динамо».
08.08.2023 15:10
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.