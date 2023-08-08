В «Локомотиве» сообщили, за какую сумму клуб готов продать Сергея Пиняева 

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, на каких условиях железнодорожники готовы продать нападающего Сергея Пиняева.

«Нам никаких предложений по Пиняеву не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — миллионов 30 евро», – приводит слова Ульянова Sport24.ru.

Напомним, «Локомотив» приобрёл Пиняева у «Крыльев Советов» в январе 2023 года. С тех пор за столичный клуб он отыграл 16 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость 18-летнего футболиста составляет семь миллионов евро.