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В «Локомотиве» сообщили, за какую сумму клуб готов продать Сергея Пиняева 

Московская команда подписала форварда в начале текущего года. 
08 августа 2023 16:08
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, на каких условиях железнодорожники готовы продать нападающего Сергея Пиняева.

«Нам никаких предложений по Пиняеву не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — миллионов 30 евро», – приводит слова Ульянова Sport24.ru.

Напомним, «Локомотив» приобрёл Пиняева у «Крыльев Советов» в январе 2023 года. С тех пор за столичный клуб он отыграл 16 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость 18-летнего футболиста составляет семь миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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