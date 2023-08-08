Канчельскис высказался о лучших игроках РПЛ прошлого сезона по версии РФС 

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и российский тренер Андрей Канчельскис оценил новость о том, что Российский футбольный союз огласил список лучших футболистов чемпионата России — 2022/2023.

По итогам прошедшего сезона бывший нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком РПЛ, а форвард «Локомотива» Сергея Пиняев — лучшим молодым талантом.

«Что касается главного молодого таланта, я бы ещё назвал Тюкавина. И он, и Пиняев провели неплохой сезон. Раз назвали Пиняева — значит, он лучший. Малком — лучший футболист, это, безусловно, справедливо. Бразилец креативный, забил больше всех голов, стал чемпионом. Это даже не обсуждается», – приводит слова 54-летнего специалиста Metaratings.ru.

Добавим, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал своё пятое чемпионство подряд в РПЛ. Обладателем Кубка страны стал ЦСКА, также армейцы завоевали серебро национального первенства. Бронза досталась «Спартаку».