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Стали известны дата и место похорон Мандрыкина

Экс-голкипер ЦСКА умер 6 августа.
Стали известны дата и место похорон Мандрыкина
08 августа 2023 16:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: Советский спорт

Жанна Мандрыкина, сестра Вениамина Мандрыкина, рассказала где и когда пройдут похороны его брата.

«Похороны состоятся в четверг на Химкинском кладбище», — приводит «Матч ТВ» слова Мандрыкиной.

Вениамин Мандрыкин умер в 41 гол от инфаркта.

На этапе профессиональной карьеры Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Динамо» из Брянска. Дважды выходил на поле в составе национальной команды России. Будучи игроком красно-синих, три раза стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

В 2010-м Вениамин попал в ДТП и сломал позвоночник. После этого Мандрыкин оказался прикован к инвалидной коляске.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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