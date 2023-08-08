Стали известны дата и место похорон Мандрыкина

Жанна Мандрыкина, сестра Вениамина Мандрыкина, рассказала где и когда пройдут похороны его брата.

«Похороны состоятся в четверг на Химкинском кладбище», — приводит «Матч ТВ» слова Мандрыкиной.

Вениамин Мандрыкин умер в 41 гол от инфаркта.

На этапе профессиональной карьеры Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Динамо» из Брянска. Дважды выходил на поле в составе национальной команды России. Будучи игроком красно-синих, три раза стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

В 2010-м Вениамин попал в ДТП и сломал позвоночник. После этого Мандрыкин оказался прикован к инвалидной коляске.