Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата

Сборная Франции стала последней командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу среди женщин, проходящий в Австралии и Новой Зеландии.

В матче 1/8 финала француженки обыграли команду Марокко со счётом 4:0. Таким образом, стали известны все пары команд, которые встретятся в четвертьфиналах первенства.

За выход в полуфинал сборная Франции сыграет с хозяйками турнира, австралийками, сборная Испании встретится с командой Нидерландов, японские футболистки сыграют с шведскими, а последнюю четвертьфинальную пару составят сборные Англии и Колумбии.

Новый чемпион мира определится 20 августа. Действующие чемпионки, сборная США, выбыли из первенства, проиграв в 1/8 финала команде Швеции.