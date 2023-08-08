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Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата

Последней командой, прошедшей в следующий круг, стала сборной Франции.
08 августа 2023 16:40
автор: Александр Евграфов

Сборная Франции стала последней командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу среди женщин, проходящий в Австралии и Новой Зеландии.

В матче 1/8 финала француженки обыграли команду Марокко со счётом 4:0. Таким образом, стали известны все пары команд, которые встретятся в четвертьфиналах первенства.

За выход в полуфинал сборная Франции сыграет с хозяйками турнира, австралийками, сборная Испании встретится с командой Нидерландов, японские футболистки сыграют с шведскими, а последнюю четвертьфинальную пару составят сборные Англии и Колумбии.

Новый чемпион мира определится 20 августа. Действующие чемпионки, сборная США, выбыли из первенства, проиграв в 1/8 финала команде Швеции.

источник: «Советский спорт»
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