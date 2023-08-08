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Осинькин отреагировал на слухи об аренде Коваленко «Крыльями Советов»

Игрок может вернуться в Самару.
08 августа 2023 16:57
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном возвращении полузащитника «Зенита» Александра Коваленко в самарскую команду.

«По Коваленко я так же, как и вы, прочитал информацию в прессе. Конечно, понимаю, из-за чего такие разговоры появляются — футболист мало играет в «Зените». Посмотрим, как будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

В минувшем сезоне Коваленко провёл 30 матчей в составе самарских «Крыльев Советов». Коваленко удалось забить два гола и оформить три ассиста. Кроме того, в прошлом сезоне он дебютировал в сборной России в матче с Кыргызстаном.

источник: «РБ-Спорт»
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