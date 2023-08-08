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Агент Оласы оценил шансы игрока дебютировать за «Краснодар» в матче с «Динамо»

«Быки» объявили о переходе уругвайца на прошлой неделе. 
08 августа 2023 16:59
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Пабло Риверо, представляющий интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, сообщил, когда его клиент может дебютировать за российскую команду.

«Я не думаю, что он будет готов играть завтра против «Динамо». Посмотрим, сможет ли он сыграть раньше, чем со «Спартаком», хотя до него ещё несколько недель. Но ему нужно время на адаптацию. Лукас ещё не пришёл в оптимальную форму, потому что на оформление визы и дорогу у нас ушло много дней», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, «Краснодар» объявил о трансфере Оласы из «Вальядолида» в воскресенье, 6 августа. 29-летний игрок заключил двухлетний контракт с чёрно-зелёными. В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды в «Эльче». За испанский клуб он сыграл пять матчей и забил один гол.

источник: «Спорт-Экспресс»
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