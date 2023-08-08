Украинский футболист Мудрик получил новый игровой номер в «Челси» 

Форвард «Челси» Михаил Мудрик в новом сезоне будет играть под новым игровым номером. Об этом сообщает пресс-служба «пенсионеров».

Как утверждает источник, 22-летний игрок стал обладателем «десятки» в лондонской команде после того, как Кристиан Пулишич перешёл в «Милан». В прошлом сезоне украинец играл с 15-м номером на спине.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. С тех пор за лондонцев он провёл 17 матчей и отдал две результативные передачи.