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Футболисту, которому сломал ногу бывший капитан «Реала», установили более 20 штифтов

Некоторые считают, что его карьера вообще окончена.
08 августа 2023 17:18
автор: Александр Евграфов

Футболисту аргентинского «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчесу установлено более 20 металлических штифтов в ходе первой операции по восстановлению колена после перелома, сообщает Diario do Nordeste.

По данным источника, Санчесу потребовалось сложное хирургическое вмешательство после тяжёлой травмы, полученной в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с бразильским «Флуминенсе» (1:1) в Буэнос-Айресе. Некоторые эксперты полагают, что карьера Санчеса может вообще окончиться.

Бывший капитан мадридского «Реала» Марсело случайно наступил на ногу Санчесу, которую тот выбрасывал вперёд, и сломал её. Бразилец был удалён с поля, а после игры извинился перед пострадавшим.

«Сегодня я пережил очень сложный момент на поле, случайно травмировал коллегу. Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес», написал Марсело в соцсетях.

Марсело стал игроком «Флуминенсе» в феврале этого года, подписав контракт до декабря 2024 года с опцией продления ещё на год.

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