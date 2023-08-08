Футболисту, которому сломал ногу бывший капитан «Реала», установили более 20 штифтов

Футболисту аргентинского «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчесу установлено более 20 металлических штифтов в ходе первой операции по восстановлению колена после перелома, сообщает Diario do Nordeste.

По данным источника, Санчесу потребовалось сложное хирургическое вмешательство после тяжёлой травмы, полученной в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с бразильским «Флуминенсе» (1:1) в Буэнос-Айресе. Некоторые эксперты полагают, что карьера Санчеса может вообще окончиться.

Бывший капитан мадридского «Реала» Марсело случайно наступил на ногу Санчесу, которую тот выбрасывал вперёд, и сломал её. Бразилец был удалён с поля, а после игры извинился перед пострадавшим.

«Сегодня я пережил очень сложный момент на поле, случайно травмировал коллегу. Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес», — написал Марсело в соцсетях.

Марсело стал игроком «Флуминенсе» в феврале этого года, подписав контракт до декабря 2024 года с опцией продления ещё на год.