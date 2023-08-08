Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче Кубка России против «Пари НН»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился от матча красно-белых с «Нижним Новгородом» в рамках 2-го тура групповой стадии Кубка России.

Отметим, что в чемпионате РПЛ московский клуб лидирует в таблице, набрав 9 очков. Нижегородская команда имеет в активе лишь одно очко.

«Пари НН» нужнo исправлять ситуацию в чемпиoнате, так как если застрять внизу, тo будет очень сложно выбираться оттуда. Дaже если «Спартак» выйдет нe основным составом, то всё равно должен побeждать. Но даже если нe выиграет, то ничего стрaшного», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Напомним, что игра Кубка России пройдет в Москве и начнется в 20:45.