Агент Дивеева высказался о том, что игрок вошёл в список 33 лучших футболистов РПЛ прошлого сезона

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился мнением по поводу того, что его клиент попал в список 33 лучших игроков чемпионата России в сезоне-2022/2023 по версии бюро исполкома РФС.

«Основным критерием выбора футболиста от РФС в данный список было качество игры, а не количество. Поэтому включение Игоря в список 33 лучших — это правильное и заслуженное решение», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Дивеев перешёл в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году. В минувшем сезоне в составе московской команды он сыграл 27 матчей, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с армейцами действует до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.