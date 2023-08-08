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«Рубин» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Команды встретятся сегодня, 8 августа, на «Ак Барс Арене» в Казани.
«Рубин» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России
08 августа 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Тренерские штабы «Рубина» и «Локомотива» огласили стартовые составы на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится во вторник, 8 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Рубин»: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович.

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Баринов, Сарвели, Изидор, Ненахов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

В первом туре Кубка России «Рубин» в гостях потерпел поражение от «Ростова» (0:1). «Локомотив» обыграл на своём поле «Урал» (2:1).

источник: «Советский спорт»
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