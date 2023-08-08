«Рубин» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Тренерские штабы «Рубина» и «Локомотива» огласили стартовые составы на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится во вторник, 8 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Рубин»: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович.

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Баринов, Сарвели, Изидор, Ненахов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

В первом туре Кубка России «Рубин» в гостях потерпел поражение от «Ростова» (0:1). «Локомотив» обыграл на своём поле «Урал» (2:1).