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Агент Дивеева рассказал о восстановлении футболиста после травмы

Дивеев выбыл из строя до конца года.
08 августа 2023 17:41
автор: Александр Кожевников

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о состоянии здоровья защитника ЦСКА.

«Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Он выбыл из строя до конца года из-за полученной в матче за Суперкубок России травмы голеностопа.

источник: «Спорт-Экспресс»
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