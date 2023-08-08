Агент Дивеева рассказал о восстановлении футболиста после травмы

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о состоянии здоровья защитника ЦСКА.

«Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Он выбыл из строя до конца года из-за полученной в матче за Суперкубок России травмы голеностопа.