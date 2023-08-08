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Из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки Килиана Мбаппе

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2024 года.
Из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки Килиана Мбаппе
08 августа 2023 18:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Из официального фан-шопа «ПСЖ» убрали все футболки форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает El Golazo de Gol, изображение 24-летнего игрока парижского клуба также удалено с фасада стадиона «Парк де Пренс».

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе отказался от активации автоматического продления ещё на сезон. Француз хочет покинуть «ПСЖ» по истечении контракта. После этого Килиана исключили из состава команды на предсезонные сборы.

Мбаппе стал игроком парижской команды в июле 2018 года.

источник: «Советский спорт»
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Соглашение футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
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