Из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки Килиана Мбаппе

Из официального фан-шопа «ПСЖ» убрали все футболки форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает El Golazo de Gol, изображение 24-летнего игрока парижского клуба также удалено с фасада стадиона «Парк де Пренс».

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе отказался от активации автоматического продления ещё на сезон. Француз хочет покинуть «ПСЖ» по истечении контракта. После этого Килиана исключили из состава команды на предсезонные сборы.

Мбаппе стал игроком парижской команды в июле 2018 года.