Криштиану Роналду и Хабиб Нурмагомедов будут приглашены на международный студенческий турнир в Дубае

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова совместно с НСФЛ анонсировал международный студенческий турнир по футболу, который пройдёт в Дубае в рамках открытия филиала РЭУ в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Отметим, что об организации будущих соревнований стало известно при подведении итогов турнира «Россия - Африка».

Как утверждает источник, в качестве амбассадоров будущего турнира организаторы намерены пригласить российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC, Хабиба Нурмагомедова, а также нападающего сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Добавим, что открытие филиала российского экономического университета в ОАЭ запланировано на август следующего года.