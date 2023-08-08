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Маминов может сменить Григоряна на посту главного тренера «Кубани»

В качестве кандидата также рассматривается Андрей Каряка.
08 августа 2023 18:00
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист сборной Узбекистана Владимир Маминов рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера краснодарской «Кубани». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв.

По информации источника, помимо Маминова, на место главного тренера «Кубани» рассматривается Андрей Каряка.

Маминов ранее работал в краснодарском клубе - он ассистировал в «Кубани» Александру Точилину и недолго был исполняющим обязанности главного тренера в 2021 году.

Каряка, в свою очередь, сейчас возглавляет клуб «Родина Медиа».

Григорян возглавил «Кубань» в мае 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав две победы при четырёх поражениях и одной ничьей.

источник: «Советский спорт»
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